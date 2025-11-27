  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. ئاسیا

هێرشی درۆن و شەڕی چەکداری لە باشووری سووریا پەرە دەستێنێت

٢٧ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ١٣:١٤
News ID: 1754801
Source: Mehrnews
هێرشی درۆن و شەڕی چەکداری لە باشووری سووریا پەرە دەستێنێت

چاوەدێری مافی مرۆڤی سووریا لە پەرەسەندنی هێرشی درۆنی و پێکدادانی چەکداری لە باشووری ئەو وڵاتە هەواڵی دا.

چاوەدێری مافی مرۆڤی سووریا ڕایگەیاند کە هێرشی درۆنی و پێکدادانی چەکداری لە پارێزگای سوەیدا هەڵکەوتوو لە باشووری ئەو وڵاتە زیادی کردووە.

بە گوێرەی ئەم ڕاپۆرتە لە ڕەوتی پێکدادانە چەکدارانەکانی ڕۆژی ڕابردوو هاووڵاتیەکی سووریایی گیانی لەدەست داوە و پێنج کەسی دیکەش بریندار بوون. ئەو پێکدادانە لە ڕێگای عەتیل- سەلیم هەڵکەوتوو لە باکووری سوەیدا بە بەکارهێنانی درۆن و تیربار ئەنجام دراوە.

هەروەها لە هێرشی کەسانێکی چەکدار بۆ سەر وێستگەی پشکنینی هێزەکانی سەر بە جۆلانی لە سوەیدا، یەکێک لە ئەو هێزانە کوژرا و دوو کەسی دیکەش بریندار بوون.

هەروەها پێکدادانێکی دیکەش لە سنووری نێوان پارێزگاکانی دەرعا و سوەیدا ڕووی دا. چەندین حاڵەتی هێرشی درۆنی دیکەش لە سوەیدا تۆمار کراوە.

Your Comment

You are replying to: .
captcha