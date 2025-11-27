ئێران پەیجۆری غەرامەی قوربانیانی کیمیابارانی سەردەشتە

سەید عەباس عێراقچی لە پەراوێزی کۆبوونەوەی قەدەغەی چەکی کیمیایی لە لاهەدا وتی: هێشتا وڵاتانێک هەن کە پاگەندەی توێژینەوە لەو بارەیەن، بەڵام ئێمە هێشتا لە ئەنجامی ئەو توێژینەوانە ئاگادار نەکراوین. بۆیە ئەم بابەتە لە ڕۆژەڤی هەمیشەییماندایە تا ناچار بکرێن لە پێدانی هەموو غەرامەکان بە قوربانیانی ئەو چەکە هەم لە ئێران و هەمیش لە عێراق.
وتیشی: بابەتێکی تر کە ئێمە هەمیشە پەیجۆرین، پرسی گەمارۆ ستەمکارەکانی ئەمریکا بە شێوەی یەکلایەنە لە دژی ئێرانە کە زیانی بە بەرکەوتووانی کیمیاییش گەیاندووە و ئەوانی لە دەرمانی پێویست بێبەهرە کردووە و پێویستە ڕێکخراوی قەدەغەی چەکی کیمیاییش لەو بابەتەدا ڕۆڵ بگێڕێت.
وەزیری دەرەوەی ئێران: هێرشەکانی ئەمدواییە و کردنە ئامانجی دامەزراوە ئەتۆمییەکان ئێران و هەندێک دامەزراوەی کیمیایی، مەترسیی تەشەنەی ماددەی کیمیایی و ڕادیۆ ئەکتیڤیتەی بەدواوە بووە و هەڕەشەیەکە کە تەنیا بە سنوورەکانی ئێران نابەسترێتەوە و پێویستە ئەو بابەتە لە ڕێکخراوە نێودەولەتیەکان تاوتوێ بکرێت.
