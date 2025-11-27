  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. کوردستان

کاردانەوەی کوردی سووریا سەرکوتی خەڵک لە لایەن ڕژێمی جۆلانی

٢٧ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ١٣:١٣
News ID: 1754800
Source: Mehrnews
کاردانەوەی کوردی سووریا سەرکوتی خەڵک لە لایەن ڕژێمی جۆلانی

بەڕێوەبەرایەتی خۆسەر لە بەیاننامەیەکدا سەبارەت بە پەرەسەندنی ناڕەزایەتی و سەرکوتی ناڕازیان لە حومس، ناوچە کەناراویەکان و سوەیدا هۆشداریی دا و داوای لە حکومەتی کاتی سووریا کرد بە ڕێزەوە بڕواننە خواستە ڕەواکانەوە و کۆتایی بە توندوتیژی بهێنن.

بەڕێوەبەرایەتی خۆسەر بە بڵاو کردنەوەی بەیاننامەیەک داوای لە حکومەتی سووریا کرد کە بە ڕێزەوە هەڵسوکەت بکات لەگەڵ خواستە ڕەواکانی سووریاییەکان لە ناوچە کەناراویەکان، باشوور و حومسدا و کۆتایی بهێنن بە لێدوانی هاندەرانە کە دەبێتە هۆی لەت لەت بوونی کۆمەڵگا.

بەڕێوەبەرایەتی خۆسەر لە ئەو بەیاننامەدانیگەرانی خۆی لەسەر پەرەسەندنی شەپۆلی ناڕەزایەتیەکان لە سووریا بەتایبەتی بە ناوچە کەناراویەکان و پارێزگای سوەیدا ڕاگەیاند و هۆشداریی دا کە کردنە ئامانجی خەڵکی سڤیل و ناڕازیان، وڵات بەرەو قۆناغێکی نوێ لە توندوتیژی دەبات.

هەروەها هێناوەیە ناڕازیان بەس داوای مافی ڕەوای خۆیان دەکەن و گفتوگۆی سیاسی و ئاشتیخوازانە تەنیا ڕێگا چارەی پەڕینەوە لە قۆناغی ئێستا و بردنە دەرەوەی وڵات لە دۆخی شڵەژاوە.

Your Comment

You are replying to: .
captcha