کاردانەوەی کوردی سووریا سەرکوتی خەڵک لە لایەن ڕژێمی جۆلانی

بەڕێوەبەرایەتی خۆسەر بە بڵاو کردنەوەی بەیاننامەیەک داوای لە حکومەتی سووریا کرد کە بە ڕێزەوە هەڵسوکەت بکات لەگەڵ خواستە ڕەواکانی سووریاییەکان لە ناوچە کەناراویەکان، باشوور و حومسدا و کۆتایی بهێنن بە لێدوانی هاندەرانە کە دەبێتە هۆی لەت لەت بوونی کۆمەڵگا.

بەڕێوەبەرایەتی خۆسەر لە ئەو بەیاننامەدانیگەرانی خۆی لەسەر پەرەسەندنی شەپۆلی ناڕەزایەتیەکان لە سووریا بەتایبەتی بە ناوچە کەناراویەکان و پارێزگای سوەیدا ڕاگەیاند و هۆشداریی دا کە کردنە ئامانجی خەڵکی سڤیل و ناڕازیان، وڵات بەرەو قۆناغێکی نوێ لە توندوتیژی دەبات.

هەروەها هێناوەیە ناڕازیان بەس داوای مافی ڕەوای خۆیان دەکەن و گفتوگۆی سیاسی و ئاشتیخوازانە تەنیا ڕێگا چارەی پەڕینەوە لە قۆناغی ئێستا و بردنە دەرەوەی وڵات لە دۆخی شڵەژاوە.