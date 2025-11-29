ڕەوایی دانی تورکیا بە ئۆجالان بە هیوای کۆنترۆڵی کوردی سووریا

عەبدوڵڵا ئۆجالان، ڕێبەری بەندکراوی پەکەکە لە یەکێک چاوەڕوان نەکراوترین گۆڕانکاریەکانی مێژووی سەردەمی تورکیا، بە دیداری کەم وێنەی پەرلەمانتارانی پارتی دەسەڵاتدار، پێگەیەکی بێ وێنەی لە ڕەوایی سیاسیی بەدەست هێناوە. ڕووداوێک کە نەک لەسەر ڕەوتی چارەسەری پرسی کورد لە تورکیا، بەڵکوو دەتوانێت چارەنوسی پێوەندی نێوان دیمەشق و هێزەکانی هەسەدەش دیاری بکات.



دەوترێت بەشێک لە گفتوگۆکانی نێوان ئۆجالان و شاندە نێردراوەکە بۆ ئیمراڵی لەسەر ڕێککەوتنی نێوان هەسەدە و دیمەشق بووە.



گرێی کوێری سووریا



درێژەی بنبەستی نێوان دیمەشق و هەسەدە گرینگترین لەمپەری سەر ڕێگای هەوڵەکانی تورکیا بۆ بەرەوپێش بردنی چارەسەری پرسی کوردە. ئەنقەرە هیوادار بوو لە دزەی ئۆجالان لەسەر هێزەکانی هەسەدە کەڵکوەربگرێت تا ئەوان لە بەشێک کە خواستەکانی خۆیان لەسەر بەڕێوەبەری خۆسەر پاشەکشێ بکەن و لە پاڵ پەکەکە چەک دابنێن.



بەڵام دیدارەکەی ڕۆژی دووشەممە نیشانی دا ئۆجالان هێشتا ئامادە نییە خاڵیکی گەورە بدات؛ هەر ئەو جۆرە کە لە ساڵی 2013 قبووڵی نەکرد کە هێزەکانی کوردی سووریا لە دژی حکومەتی ئەسەد شەڕ بکەن. ئەو لە جیاتی دانوستانی پشت پەردە هەر لەسەر بە فەرمی ناساندنی خۆی وەکوو لایەنی دانوستانکار جەخت دەکات.



مەزڵۆم کۆبانێ: ئەبێ خۆم لەگەڵ ئۆجالان دیدار بکەنن



مەزڵۆم کۆبانی، لە گفتوگۆ لەگڵ هەواڵدەری مێزۆپۆتامیا جەختی کرد کە بۆ خۆی دەبێت لەگەڵ ئۆجالان دیدار بکات.



بە وتەی ناوبراو، ئۆجالان دەتوانێت هەم ڕێگای ئاشتی لە تورکیا و هەم ڕێککەوتنی دیمەشق و هەسەدەیش ئاسان بکاتەوە. بە وتەی ناوبراو باسی دەیان هەزار هێزەە و پرسگەلێکی گرینگ وەکوو نەوت. تورکیا نابێت لە ئەوە بترسێت. ئەوە لە قازانجی خودی تورکیاشە. بەرپرسانی ئیتلاعاتی تورکیا لە ساڵی ڕابردووەوە لەگەڵ ئیلهام ئەحمەد خەریکی دانوستانن. ئێستا کۆبانێ و ئیلهام ئەحمەدیش لە لیستی سووری تورکیادان و ئیزنی فەرمی دیداری ئەوان لەگەڵ ئۆجالان بە واتای پێشکەش کردنی ڕەوایی سیاسی بە ئەوان دەبێت.



گومانی تورکیا: ئایا ئۆجالان هاوڕێی دەکات؟



بە وتەی سەرچاوە ئاگادارەکان، ئەنقەرە هێشتا دڵنیا نییە کە ئۆجالان لە کۆتاییدا کۆبانێ و ئیلهام ئەحمەد ڕازی بکات بە داواکاریەکانی تورکیا. سەرچاوەیەک دەڵێت: ئۆجالان دەزانێت کە سووریا بەهێزترین کارتیەتی و وردە وردە خەریکی بردنی دەوڵەت بەرەو خواستەکانی خۆیەتی. ئەو کێشە سیاسیە هاوکات بۆ تورکیا هەم هەلە و هەم مەترسی: هەرچی خاڵی زیاتر بدات، دزەی ئۆجالان زیاتر دەبێتەوە و . عومەر چیلک وتەبێژی ئاکەپە لە وەڵامی داواکاریەکەی کۆبانێ وتی: بە قسەکانەوە کارمان نییە، گرینگ ڕەوتی کردەییە و هەەسەدە ئەبێ چەک بکرێت.

کێشەی ڕای گشتی و ڕکابەری حزبی



ڕاپرسیەکان نیشانی دەدات کە زۆرینەی خەڵکی تورکیا دژی دانوستان لەگەڵ ئۆجالانن، ئەو بابەت دیدارەکەی ئەم دواییەی کردووەتە پرسێکی هەستیار. جەهەپە ئامادە نەبوو لە دیدارەکەدا بەشداری بکات و ڕایگەیاند کە دەیەوێت لەگەڵ سەلاحەدین دەمیرتاش دیدار بکات. ئەو بڕیارە دەتوانێت بە وتەی شرۆڤەکاران بەشێک لە دەنگدەرانی کوردی جەهەپە لە ئەو پارتە دوور بکاتەوە.



ڕۆڵی ئەردۆغان





ئەەردۆغان بە ئەنقەست خۆی لە ئەو بابەتانە دوور خستووەتەوە تا ئەگەر بتوانێت ڕایانبگرێت- هەر ئەو جۆرە کە لە ساڵی 2015 شەڕ لەگەڵ پەکەکەی دووبارە دەست پێکردەدوە. ئەردۆغان بە خستنە پێشی کەەسێک وەکوو باخچەلی دەیەوێت ڕەنگ و بۆنی نەتەوەیی خوازانە بداتە پرسەکە بەڵام شرۆڤەکاران دەڵێن بە بێ دەستکەوتێک لە سووریا، ئەردۆغان ناتوانێت نەتەوەخوازەکان ڕازی بکات و دەنگی کوردەکان بۆ سەرکەوتن لە 2028 بەس نابێت.