سەرئاوگەڕی کوردستان، بەندەرشارێکە بۆ پاڵپشتیی هێزی دەریایی ئێران

ئەمیر سەرلەشکەر ئەمیر حاتەمی لە ڕێوڕەسمی ڕوونوێنی لە سەرئاوگەڕی "کوردستان" و تەڤڵی کۆپاپۆرشکێنی "سەهەند" بە پاپۆرەکانی هێزی دەریایی ئەرتەش، وتی: کۆپاپۆرشکێنی سەهەند کە تووشی ڕووداوێک هاتبوو، خێرا و بە هەوڵی پسپۆڕانی هێزی دەریایی و پاڵپشتیی فەرماندەیی هێزی دەریایی ئەرتەش، نۆژەن کرایەوە و ئەوڕۆکە بە جیهازات، چەک و ئیمکانی بەڕۆژەوە، ئامادەی ڕاپەڕاندنی ڕاسپاردەکانی لە هێزی دەریایی.

ناوبراو وێڕای نرخاندنی دانانی ناوی "کوردستان" بۆ سەرئاوگەڕییەکی ئەرتەش، و بەڵێنی کەڵک‌وەرگرتن لە ناوی پارێزگاکانی تر بۆ سەرئاوگەڕییەکانی ئەرتەش لە داهاتووی نزیکدا، وتی: کوردستان بەندەرشارێکە بۆ پاڵپشتیی یەکینە دەریایی و نادەریاییەکان و هەر کەس پێویستی پێ بێت.

ئەمیر حاتەمی جەختی لەوە چۆڵکردنی ناوچە لە لایەن بیانییەکانەوە کردووە و ڕاشیگەیاند: کۆماری ئیسلامی ئێران لە پەنای وڵاتانی تری ناوچە خۆی بە پارێزەری سەرەکیی ئاسایشی ناوچە دەزانێت و ئاشتی، سەقامگیری و ئاسایشی ناوچەی ستراتژیکی تەنگەڵانی هورمۆز، بۆ هەموو وڵاتانی ناوچە و لەوان ئێران ئیسلامی زۆر گرینگە و ئێمە پارێزەر و دەستبەرکەری ئەو ئاشتی و ئاسایشەین.