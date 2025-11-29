کتێبخانەیەک بە ناوی " مەستوورە ئەردەڵان " لە ئامەد کرایەوە

شارەوانی گەورەشاری ئامەد بە هاوکاری شارەوانی ناوچەی ڕەزان لە درێژەی هەڵمەتی فەرهەنگی " بهەر گەڕەکێک یەک کتێبخانە " ، کتێبخانەیەکی نوێی لە گەڕەکی شێخ شامل کردەوە و ناوی یەکەم ژنی مێژوو نووسی کورد، مەستوورە ئەردەڵانیان لەسەر نا. لە ڕێوڕەسمی کردنەوەی کتێبخانەی مەستوورە ئەردەڵان، شارەوانی هاو شارەوانانی ئامەد و شارەوانە ناوچەییەکان و کۆمەڵێکی زۆر لە هاووڵاتیان ئامادە بوون.