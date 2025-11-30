ئیلهام ئەحمەد دەچێتە تورکیا

تەیب تەمەل، جێگری هاوسەرۆک و وتەبێژی پارتی یەکسانی و دیموکراسی گەلان(دەم‌پارتی) لە لێدوانێکدا ڕایگەیاند کە چاوەروان دەکرێت، ئیلهام ئەحمەد، هاوسەرۆکی پەیوەندییەکانی دەرەوەی بەڕێوبەرایەتیی خۆسەری کوردستانی سووریا لە ڕۆژانی 6 و 7ی دیسامبێر بۆ بەشداریی لە کۆنفڕانسی "ئاشتی نێودەوڵەتی و کۆمەڵگای دیموکراتیک" لە ئەستەنبۆڵ، سەردانی تورکیا بکات و بۆ ئەو مەبەستە خەریکی دانوستان و ئامادەکارین.

ناوبراو بە ئاماژە بە تاوتوێ‌کرانی ڕەوتی "ئاشتی و کۆمەڵگای دیموکراتیکی" عەبدوڵڵا ئۆجەلان لەو کۆنفڕانسە و بەشداریی میوانانێک لە ناوچەی باسکەوە تا ئەفریقا، لە کازاخستانەوە تا بەلژیکا لەو بۆنەدا، وتیشی: ئەگەر هەلومەرج و ئاستەنگە یاساییەکان چارەسەر بکرێت، ئیلهام ئەحمەد بەشداری کۆنفڕانسەکە دەبێت و ئەگەریش نەتوانێ بێتە تورکیا بە شێوەی ڤیدئۆکونفڕانس هاوڕێیمان دەکات.

تەمەل جەختیشی کرد کە ئەوان بەدوای ڕاپەڕاندنی چالاکیگەلێکن بۆ گەیاندنی بەهێزی بۆچوونەکانی ئۆجەلان بۆ ڕای گشتیی نێودەوڵەتی.