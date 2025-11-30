درەوشانەوەی 9 مامۆستای زانکۆی کوردستان لە ئاستی جیهانی ئیسلام

لە لیستی نوێی ڕێکخراوی ڕێفڕێنسیی زانست و توێژینەوە و تەکنۆلۆژیای جیهانی ئیسلام(ISC)دا ناوی هەزار و 142 توێژەری ئێرانی هاتووە کە لە 22 بواری جۆراوجۆری وەک زانستی بنەمایی، تەکنیکی، ئەندازیاری و زانستە مرۆییەکاندا بۆ ساڵی 1404 زۆرترین ڕێفڕێنسیان پێدراوە و لەمناوەدا ناوی 9 مامۆستای زانکۆی کوردستان بەرچاوە.
جەعفەر عەبدوڵڵازادە(زانستی ڕووەکی و گیانلەبەری)، جەلیل فەتحی(زانستە کۆمەڵایەتییەکان)، حسەن بێورانی(ئەندازایاری)، عەبدوڵڵا سەلیمی(کیمیا)، عەتائوڵڵا شێرزادی(زەویناسی و ژینگە)، قوباس شەفیعی(ئەندازیاری)، مەحموود کوششسەبا(زانستە کشتوکاڵییەکان)، هێمن شەهابی(زەویناسی و زانستە کشتوکاڵییەکان و ئەندازیاری) و کامڕان چەپی(ژینگە و ژینگەناسی) ئەو 9 توێژەر و مامۆستایەی زانکۆی کوردستان کە لە ڕیزی لەسەدا 1ی پڕڕێفڕێنسترینەکانی (ISC)دا ناویان هاتووە.
Your Comment