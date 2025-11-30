  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. ئیران

سەرچاوە زایۆنیەکان: توانای تەقەمەنی ئێران، بووەتە هۆی نیگەرانی ئیسرائیل

٣٠ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ١٤:٣٢
News ID: 1755911
Source: Mehrnews
سەرچاوە زایۆنیەکان: توانای تەقەمەنی ئێران، بووەتە هۆی نیگەرانی ئیسرائیل

سەرچاوە ئیسرائیلەیان لە پەرەسەندنی نیگەرانی لە ناوچە داگیرکراوەکان سەبارەت بە توانی تەقەمەنی و سەربازی ئێران هەواڵیان دا.

سەرچاوە مێدیاییەکانی ئیسرائیل لە زمانی سەرچاوە ئەمنیەکانی ئەو ڕژیمەوە دانیان پێداناوە کە توانی تەقەمەنی و سەربازی ئێران بووەتە هۆی نیگەرانی دەزگا ئەمنیەکانی تێلاڤیڤ.

بە گوێرەی ئەم ڕاپۆرتە، سەرچاوە زایۆنیەکان جەختیان کرد کە خێرایی تۆکمە بوونەوەی توانی سەربازی ئێران بۆ ئیسرائیل نیگەرانکەرە.

پێشتریش ڕۆژنامەی یەدیعوت ئاحارنوت ڕاپۆرتی دا کە ئێران بە خێرایی زۆرەوە خەریکی تۆکمە کردنەوەی توانی مووشەکی خۆیە.

Your Comment

You are replying to: .
captcha