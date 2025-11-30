سەرچاوە زایۆنیەکان: توانای تەقەمەنی ئێران، بووەتە هۆی نیگەرانی ئیسرائیل

سەرچاوە مێدیاییەکانی ئیسرائیل لە زمانی سەرچاوە ئەمنیەکانی ئەو ڕژیمەوە دانیان پێداناوە کە توانی تەقەمەنی و سەربازی ئێران بووەتە هۆی نیگەرانی دەزگا ئەمنیەکانی تێلاڤیڤ.
بە گوێرەی ئەم ڕاپۆرتە، سەرچاوە زایۆنیەکان جەختیان کرد کە خێرایی تۆکمە بوونەوەی توانی سەربازی ئێران بۆ ئیسرائیل نیگەرانکەرە.
پێشتریش ڕۆژنامەی یەدیعوت ئاحارنوت ڕاپۆرتی دا کە ئێران بە خێرایی زۆرەوە خەریکی تۆکمە کردنەوەی توانی مووشەکی خۆیە.
٣٠ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ١٤:٣٢
News ID: 1755911
Source: Mehrnews
سەرچاوە ئیسرائیلەیان لە پەرەسەندنی نیگەرانی لە ناوچە داگیرکراوەکان سەبارەت بە توانی تەقەمەنی و سەربازی ئێران هەواڵیان دا.
