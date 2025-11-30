پێشوازی سەید عەباس عێراقچی لە هاکان فیدان

هاکان فیدان وەزیری دەرەوەی تورکیا کە بۆ دیدار و گفتوگۆ لەگەڵ بەرپرسانی تاران سەفەری ئێرانی کردووە، نیوەڕۆی یەکشەممە لە ناوەندی وەزارەتی دەرەوە، لەلایەن هاوتاکەی خۆیەوە، سەید عەباس عێڕاقچی پێشوازی لێکرا.



تەوەری دانوستانەکان لە ڕەتوی سەفەری فیدان بۆ تاران لێکدانەوەی پێوەندی دوولایەنە، گۆڕانکاری ناوچەیی و پرسی گرینگی نێودەوڵەتیە.