خۆپیشاندان لە شارەکانی سووریا؛ خەڵک لە لازقیە و حومس دەکوژرێت

٢٥ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ٢٣:٠٣
News ID: 1754231
Source: Mehrnews
سەرچاوە هەواڵییەکان باس لەوە دەکەن کە هێزەکانی جۆلانی لە لازقیە و حومس تەقەیان لە سوورییەکان کردووە و لە ناوچەکانی دیکەی سووریاش خۆپیشاندان بەردەوامە.

هێزەکانی جۆلانی هێرشیان کردووەتە سەر خۆپیشاندەرانی عەلەوی لە جەبلە لە پارێزگای لازقیە و ژمارەیەک لە خۆپیشاندەران بریندار بوون.

هێزەکانی جۆلانی بە تەقەی توندی خۆپیشاندەران بە دوای بڵاوەپێکردنی خۆپیشاندەرانن.

ژمارەیەک لە خەڵکی مەدەنی کوژراون.

