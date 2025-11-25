خۆپیشاندان لە شارەکانی سووریا؛ خەڵک لە لازقیە و حومس دەکوژرێت

هێزەکانی جۆلانی هێرشیان کردووەتە سەر خۆپیشاندەرانی عەلەوی لە جەبلە لە پارێزگای لازقیە و ژمارەیەک لە خۆپیشاندەران بریندار بوون.
هێزەکانی جۆلانی بە تەقەی توندی خۆپیشاندەران بە دوای بڵاوەپێکردنی خۆپیشاندەرانن.
ژمارەیەک لە خەڵکی مەدەنی کوژراون.
سەرچاوە هەواڵییەکان باس لەوە دەکەن کە هێزەکانی جۆلانی لە لازقیە و حومس تەقەیان لە سوورییەکان کردووە و لە ناوچەکانی دیکەی سووریاش خۆپیشاندان بەردەوامە.
