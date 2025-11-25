مامۆستایەکی ئێرانی لە ئەمریکا دەستبەسەر کرا

وەلی نەسر، مامۆستای زانکۆی جان هاپکینز، دووشەممە هەواڵی دا کە وەحید عابدینی، مامۆستای خوێندنەوەکانی ئێران لە زانکۆی ئوکلاهوما، لەلایەن ئیدارەی کۆچبەری و گومڕوکی ئەمریکاوە دەستگیر کراوە.
بە پێی نووسراوی نەسر لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئیکس، عابدینی کە لە کۆلێژی خوێندنەوە نێودەوڵەتیەکانی بۆرن لەە زانکۆی ئوکلاهوما چالاکی دەکات، لە کاتی چوونی بۆ کۆبوونەوەی ئەنجومەنی خوێندنەوەکانی ڕۆژهەڵاتی ناڤین لە واشنتۆن بە بێ هیچ هۆکارێک لەلایەن پۆلیسی کۆچبەریەوە دەستگیر کراوە.
ناوبراو جەختی کرد کە عابدینی لێکۆڵەر و مامۆستای بە پێشینەیە و بە پێی ڕاگەیاندنی زانکۆی ئوکلاهوما ڤیزە کاریەکەی بە بەڵگەیە.
٢٥ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ٢٣:٠٥
News ID: 1754234
Source: Mehrnews
ئیدارەی کۆچبەری و گومڕوکی ئەمریکا، مامۆستایەکی زانکۆی ئێرانی زانکۆی ئەمریکای سەرەڕای هەبوونی ڤیزەی بە بەڵگەوە دەستگیر کرد.
وەلی نەسر، مامۆستای زانکۆی جان هاپکینز، دووشەممە هەواڵی دا کە وەحید عابدینی، مامۆستای خوێندنەوەکانی ئێران لە زانکۆی ئوکلاهوما، لەلایەن ئیدارەی کۆچبەری و گومڕوکی ئەمریکاوە دەستگیر کراوە.
Your Comment