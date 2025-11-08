  1. Home
25 هەزار و 500 ملیارد بودجە بۆ ئاوەدانیی کوردستان تەرخان درا

٨ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ١٠:٠٠
News ID: 1747864
Source: Mehrnews
سەرۆک کۆماری ئێران بە ئاماژە بە پێویستیی گەشەی کوردستان بە یەکڕیزی، وتی:زیاتر لە 25 هەزار و 500 ملیارد تمەن لە گۆژمەی دەوڵەتی بۆ ڕاپەڕاندنی پلانە ئاوەدانی و ژێرخانییەکانی ئەو پارێزگایە تەرخان درا.

مەسعوود پزشکیان شەوی ڕابردوو (پێنج‌شەممە) لە لێدوانێک لەگەڵ خەڵکی کوردستان لە ڕێگەی کەناڵی تەلەڤیزیۆنیی پارێزگاوە، بە ئاماژە بە پێگەی گرینگی پارێزگای کوردستان لە گەشەی هاوتەریبی وڵاتدا، تا ئێستا بۆ پارێزگای کوردستان زیاتر لە 25 هەزار و 500 ملیارد تمەن گۆژمەی دەوڵەتی بۆ ڕاپەڕاندنی پلانە ئاوەدانی و ژێرخانییەکانی ئەو پارێزگایە تەرخان درا.

پزشکیان بە ئاماژە بە زەرورەتی هاوڕیزی و یەکگرتوویی لە بواری گەشەدا، وتیشی: لە بابەتی کەمایەسی و کێشەکان شەرمەزارین، بەڵام دەوڵەت هەموو هەوڵی خۆی بۆ چارەسەریی پێداویستییەکان و خزمەتی ڕاستگۆیانە بە خەڵکی دەدا و پێویستە بە هاودڵی و پلان‌داڕشتنی دروست، داهاتوویەلی ڕوونتر بۆ کوردستان و ئێران چێ بکەین.

