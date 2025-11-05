گرۆسی: پێویست ناکات دۆسیەی ئەتۆمی ئێران بڕواتە ئەنجومەنی ئاسایش

ڕافائیل گرۆسی لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ ڕۆژنامەی فاینانشیاڵ تایمزی بەریتانی، ئاماژەی بەوە کردووە کە ئێران دەبێ بە جددی هاوکارییەکانی لەگەڵ پشکنەرانی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بەرەوپێش ببات بۆ ئەوەی ڕێگری لە زیادبوونی گرژیەکان لەگەڵ وڵاتانی ڕۆژئاوا بکات.

ناوبراو بانگەشەی ئەوەی کرد کە هەرچەندە ئاژانسەکە لە دوای شەڕی مانگی حوزەیرانی ڕابردووەوە لەگەڵ ئیسرائیل نزیکەی دەیان پشکنینی لە ئێران ئەنجامداوە، بەڵام ڕێگەی پێنەدراوە بۆ گەیشتن بە گرنگترین دامەزراوە ئەتۆمییەکانی ئەو وڵاتە، ئەوانیش فۆردو، نەتەنز و ئیسفەهان، کە پێشتر لەلایەن ئەمریکاوە بۆردومانکرابوون.

بەڕێوەبەری گشتیی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی ئێران بە ئاماژەدان بە هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر دامەزراوە ئەتۆمییەکانی ئێران، ئیدیعای کرد: هێرشەکان زیانێکی زۆریان بەو دامەزراوانە گەیاندووە و چارەنووسی ٤٠٨ کیلۆگرام یۆرانیۆمی پیتێنراوی نزیک لە پلەی چەک ناڕوونە و ئەمەش پێویستییەکی زیاتری دروستکردووە بۆ دەستپێکردنەوەی پشکنینەکان، و دەبوو زووتر پشکنینەکان دەستپێبکەینەوە.