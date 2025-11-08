  1. Home
ئامادەیی 12 هەزار ملیاردی کەرتی تایبەتی بۆ سەرمایەدانەری لە کوردستان

٨ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ٠٩:٥٩
جێگری ڕاپەڕندنی سەرۆک کۆماری ئێران لە ئامادەیی کەرتی تایبەتی بۆ سەرمایەدانەریی 12 هەزار ملیارد تمەنی لە پارێزگای کوردستان هەواڵی دا و جەختی کرد: سەرەڕای هەندێک پێشکەوت، کوردستان هێشتا بەرەوڕووی ئاستەنگی جیدی لە ژێرخان و سەرچاوە مرۆییەکانە.

محەمەدجەعفەر قایم‌پەنا لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی پلان‌داڕشتن و گەشەی پارێزگای کوردستان، بە ئاماژە بە گەشەی کوردستان لە هەندێک ئەندێکسی گرینگدا، وتی: ئەگەرچی نرخی هەڵاوسانی لەم پارێزگایە بە نیسبەتی مامناوەندی وڵات کەمترە و لەسەدا 96.6 دانیشتووانی ئەم پارێزگایە لە تۆڕی زبڵاوی بەهرەمەندن، بەڵام بە شیوەی بەرچاو لە بابەتی ژێرخانیی وەک ڕێگە و تەندروستی کەمایەسی جیدی هەیە.

جێگری سەرۆک کۆمار لە درێژەدا ڕەخنە لە دۆخی سەرچاوەی مرۆیی لە کەرتی تەندروستی و دەرمانی کوردستان و کەمایەسیی زیاتر لە سێ هەزار کلاسی وانە و مانەوەی ژمارێکی زۆری قوتابیان لە خوێندن و ڕێژەی باڵای نەخوێندەواری و کەم‌خوێندەواریی خەڵکی پارێزگا گرت و وتیشی: سەرچاوەگەلی ئاوی و مەترسیی دااتەپینی دەشتەکان جیدین و کوردستان پێویستی بە چاکسازیی نمانەی کشتوکاڵ و وەبەرهێنانی بەپەلەی تەکنۆلۆژیای نوێی ئاودێرییە.

قایم‌پەنا لە درێژەدا، ئاماژەی بە سنووردابوونی سەرچاوەگەلی ماڵی و سەرمایەدانەری لە کوردستانی کرد و ڕایگەیاند: لە خولی ئێستادا، 25 هەزار ملیارد تمەن گۆژمەی ئاوەدانی، 11 هەزار ملیارد تمەن وامی بانکی و 100 ملیۆن دۆلار سەرچاوەی دراوی بۆ ئەم پارێزگایە پێشبینی کراوە و هاوکات کەرتی تایبەتی ئامادەیی خۆی بۆ 12 هەزار ملیارد تمەن سەرمایەدانەری لە پڕۆژە جۆراوجۆرەکانی کوردستاندا ڕاگەیاندووە.

