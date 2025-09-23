موهاجرانی: ئێران لە پرسی مووشەکیدا هیچ سازشێک ناکات

فاتمە موهاجرانی وتەبێژی دەوڵەتی ئێران لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند: بە هیچ لەونێک پاشەکشێ لە پرسی مووشەکی ناکەین.
موهاجرانی وتی: میکانیزمی سناپباک لە ڕوانگەی ئێرانەوە میکانیزمێکی نایاساییە. وە ئەم بابەتە ڕەهەندی دەرونی بەرفراوانی هەیە، بەڵام نکوڵی لەوە ناکەین کە هەمان ئەم ڕەهەندە دەرونییانە ڕەهەندی ئابووری و کۆمەڵایەتیشیان لێ بکەوێتەوە.
ناوبراو لە درێژەی قسەکانیدا وتی: خاڵی گرنگ ئەوەیە کە دامەزراوەی دیپلۆماسی و سەرۆک، وەک ئەم بەیانییە لە فڕۆکەخانە وتوویانە، پێشوازی لە هەموو دەرفەتێک دەکەن بۆ قسەکردن و چارەسەرکردنی کێشەی خەڵک، بەڵام دیالۆگ کردەوەیەکی دوولایەنەیە و سەپاندنی بۆچوونەکان لە لایەکەوە بۆ لایەکی دیکە، دیالۆگ نییە. گفتوگۆ و دانوستان بەو مانایەیە کە دوو لایەن دابنیشن و قسە لەسەر بابەتێک بکەن، ئەمەش تەواو جیاوازە لەوەی بڵێن، فەرمانتان پێدەدەم.
وتەبێژی دەوڵەتی ئێران وتی: هیچ وڵاتێک ناتوانێت گەرەنتی مانەوەی خۆی بکات بەبێ هێزی سەربازی، بۆیە کۆماری ئیسلامی ئێران لە مەیدانی مووشەکی پاشەکشە ناکات.
