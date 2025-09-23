  1. Home
لاریجانی: ئەگەر پێشنیاری باشمان پێبکرێت دانوستان دەکەین

٢٤ ئەیلوول ٢٠٢٥ - ٠٠:٠٢
News ID: 1730582
Source: Mehrnews
سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانیی ئێران ڕایگەیاند: درۆیە کە دەڵێن ئێران دانوستان ناکات.

لاریجانی وتی: درۆیە کە ئێران دانوستان ناکات. ئێمە دانوستانمان دەکرد کاتێک ئێوە لە ڕووی سەربازییەوە هێرشتان کردە سەرمان.

ئەگەر پێشنیارێکی ژیرانە و دادپەروەرانە بخرێتەڕوو کە بەرژەوەندییەکانی ئێران بپارێزێت، ئێمە قبووڵ دەکەین.

