لاریجانی: ئەگەر پێشنیاری باشمان پێبکرێت دانوستان دەکەین

لاریجانی وتی: درۆیە کە ئێران دانوستان ناکات. ئێمە دانوستانمان دەکرد کاتێک ئێوە لە ڕووی سەربازییەوە هێرشتان کردە سەرمان.
ئەگەر پێشنیارێکی ژیرانە و دادپەروەرانە بخرێتەڕوو کە بەرژەوەندییەکانی ئێران بپارێزێت، ئێمە قبووڵ دەکەین.
سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانیی ئێران ڕایگەیاند: درۆیە کە دەڵێن ئێران دانوستان ناکات.
