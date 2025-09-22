  1. Home
تەقینەوە لە تورکیا کوژراو و برینداری لێکەوتەوە

٢٣ ئەیلوول ٢٠٢٥ - ٠٠:٢١
News ID: 1730083
Source: Mehrnews
سەرۆکی شارەوانی دێمرێ کە دەکەوێتە پارێزگای ئەنتاڵیا لە تورکیا، ڕایگەیاند، بەهۆی تەقینەوەیەک لە بازاڕێکی گەوەردا سێ کەس برینداربوون و کەسێکیش گیانی لەدەستداوە.

بە گێڕانەوە لە کەناڵی سی ئێن ئێن تورک، بە هۆی تەقینەوەیەک لە بازاڕێکی جوملە لە پارێزگای ئەنتاڵیا لە تورکیا، چەند کەس کوژران و بریندار بوون.

بەگوێرەی میدیاکان، تا ئێستا لەو ڕووداوەدا سێ کەس بریندار بوون و کەسێکیش گیانی لەدەست داوە.

