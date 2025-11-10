گرینگترین هاوپەیمانیەکانی هەڵبژاردنی عێراق کامانەن و چ کەسێک شاکار دەخولقێنیت؟

کۆبوونەوەی لێزانی هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی 2025ی عێراق ڕۆژی شەممە 10ی خەزەڵوەر بە بەشداری عەلیڕەزا مەجیدی، کارناسی پرسەکانی جیهانی عەرەب، ئەردەشێر پەشەنگ، توێژەری پرسی کورد، باقر حەکیم کارناسی پرسەکانی عێراق و محەمەەد ڕەزا مورادی بەرپرسی گشتی نێودەوڵەتی و هەواڵە دەرەوەییەکانی ئاژانسی هەواڵی مێهر بەڕێوە چوو.

باقر حەکیم لە ئەو کۆبوونەوە دەڵێت: بە ڕای من ئەوەی کە ئەم خولە لە هەڵبژاردنەکانی لە چاو هەڵبژاردنەکانی ڕابردوو جیاواز کردووەتەوە، هاتنی کەسانی نوێی شیعەیە.

ناوبراو باسی دەکات کە محەمەد شیاع سوودانی وەکوو کێشێکی قورس بۆ لایەنی شیعە لە ئەم خولە لە هەڵبژاردنەکان هاتووەتە مەیدان و ڕای گشتیشی هاوڕای خۆی کردووە. هەروەها دەڵێت کە پێش بینیەکان باس لە بێ ڕکابەر بوونی ناوبراو لانیکەم لە بەغدا و بەدەست هێنانی زیاترین دەنگ لە پێتەختی عێراق لەلایەن سوودانیەوە دەکەن.

بەڵام لەلایەکی دیکەش لایەنی نەریتی عێراق و کەسێککە خۆی وەکوو کەسایەتیەکی ڕێبەری شیعە لە ئاستی سیاسی عێراق دەزانێت ، نووری مالیکیە کە بە هاوپەیمانی دەوڵەت و یاسا بەشداری دەکات و بە شێوەی جیدی هەوڵ دەدات بۆ بەدەستهێنانی پۆستی سەرۆک وەزیران.