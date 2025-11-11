پێکدادان لە نێوان کورد و تورکمان لە کەرکووک؛ کوژراو و بریندار هەیە

نیوەشەوی ڕابردوو تا نزیکی بەرەبەیانی لە شاری کەرکوو پێکدادانێکی چەکداری هاتە ئاراوە کە بە هۆیەوە دوو پۆلیس گیانیان لەدەست دا و دوو هاووڵاتیش بریندار بوون.



بە پێی ڕاپۆرتی سەرچاوەکانی هەواڵ: ئەو پێکدادانە لە گەڕەکی جادەی بەغدا لە ناوخۆی شاری کەرکووک ڕووی داوە و هێزەکانی دژە تیرۆر و ئەرتەشی عێراق هاتنە ناو شار و دۆخەکەیان کۆنترۆڵ کرد.



ئەو پێکدادانە کە سەرەتا شەڕە قسە بووە دوای هەڵکردنی ئاڵای کوردستان و بانگەشەی گەنجانی کورد بۆ بەربژێەکانیان هاتە ئاراوە و بەهۆیەوە دوو پۆلیسی فریاگوزار کەرکووک گیانیان لەدەست داوە و دوو هاووڵاتی تریش بە توندی بریندار بوون.