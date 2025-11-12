ئەنجامی هەڵبژاردنی عێراق ڕاگەیێندرا؛ کورسییەکانی هەرێمی کوردستان دەگۆڕدرێت

بەگوێرەی ئەنجامە نافەرمیەكانی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق، پارتی و یەكێتی زۆرترین كورسیەكانی هەرێمی كوردستانیان بەدەستهێناوە، كە بەگوێرەی پارێزگاكان دەگۆڕێت و پارتی لە هەرێم 21 كورسی بەدەستهێناوە و یەكێتیش 10 كورسی.

بەگوێرەی ئەنجامە نافەرمیەكانی پارێزگای هەولێر، كورسیەكان بەم شێوەیە دەبن:

پارتی: 10 كورسی

یه‌كێتی: 2 كورسی

هه‌ڵوێست: 2 كورسی

نه‌وه‌ی نوێ: 1 كورسی

یه‌كگرتو: 1 كورسی (یەكلانەبوەتەوە)

ده‌نگدانی تایبه‌ت گۆڕانكاری تیادا ده‌كات

بەگوێرەی ئەنجامە نافەرمیەكانی پارێزگای سلێمانی، كورسیەكان بەم شێوەیە دەبن:

یه‌كێتی 8 كورسی

پارتی 2 كورسی

هه‌ڵوێست 3 كورسی (یەكلانەبوەتەوە)

نه‌وه‌ی نوێ 1

یه‌كگرتو 2

كۆمه‌ڵ 1

یه‌ك كورسی هێشتا یه‌كلایی نه‌بوه‌ته‌وه‌ و ده‌نگدانی تایبه‌ت گۆڕانكاری تیادا ده‌كات

بەگوێرەی ئەنجامە نافەرمیەكانی پارێزگای دهۆك، كورسیەكان بەم شێوەیە دەبن:

پارتی: 9 كورسی

یه‌كگرتو: 2 كورسی

یه‌ك كورسی هێشتا یه‌كلایی نه‌بوه‌ته‌وه‌ و ده‌نگدانی تایبه‌ت گۆڕانكاری تیادا ده‌كات