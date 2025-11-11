هادی عامری: ئیزنی دەستێوەردانی دەرەکی لە پێکهێنانی حکومەتی داهاتوو نادەین

هادی عامری لە کۆنگرەی ڕۆژنامەڤانی دوای بەشداری لە هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی لە یەکێک لە ناوەندەکانی هەڵبژاردنی لە بەغدا وتی کە خەڵکی ئەو وڵاتە ئیزنی دەستێوەردانی دەرەکی لە ڕەوتی پێکهێنانی حکومەت نادەن.
عامری لە لێدوانەکەیدا سەبارەت بە هەڵبژاردنەکان و ئامادەیی بۆ پێکهێنانی حکومەتی داهاتوو وتی: ئێمە ئیزنی دەستێوەردانی دەرەکی لە پێکهێنانی حکومەتی داهاتوو نادەین.
ناوبراو زیادی کرد: هیچکەس لە حکومەتی داهاتوو تەنیان نابێت و هیچ کەسێک وەلا نانرێت. ئێمە لەسەر ئەوە ڕێککەوتین کە چوارچێوەی هاوئاهەنگی بە هەموو توانەوە دوای هەڵبژاردنەکان درێژە دەداتە کاری خۆی.
١١ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ١٣:٥٤
News ID: 1749270
Source: Mehrnews
هادی عامری سەرۆکی ڕێکخراوی بەدر بە بەشداری لە هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی وتی کە عێراق ئیزنی هیچ جۆرە دەستێوەردانێکی دەرەکی لە پێکهێنانی حکومەتی داهاتووی عێراق نادات.
