هادی عامری: ئیزنی دەستێوەردانی دەرەکی لە پێکهێنانی حکومەتی داهاتوو نادەین

١١ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ١٣:٥٤
هادی عامری سەرۆکی ڕێکخراوی بەدر بە بەشداری لە هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی وتی کە عێراق ئیزنی هیچ جۆرە دەستێوەردانێکی دەرەکی لە پێکهێنانی حکومەتی داهاتووی عێراق نادات.

هادی عامری لە کۆنگرەی ڕۆژنامەڤانی دوای بەشداری لە هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی لە یەکێک لە ناوەندەکانی هەڵبژاردنی لە بەغدا وتی کە خەڵکی ئەو وڵاتە ئیزنی دەستێوەردانی دەرەکی لە ڕەوتی پێکهێنانی حکومەت نادەن.

عامری لە لێدوانەکەیدا سەبارەت بە هەڵبژاردنەکان و ئامادەیی بۆ پێکهێنانی حکومەتی داهاتوو وتی: ئێمە ئیزنی دەستێوەردانی دەرەکی لە پێکهێنانی حکومەتی داهاتوو نادەین.

ناوبراو زیادی کرد: هیچکەس لە حکومەتی داهاتوو تەنیان نابێت و هیچ کەسێک وەلا نانرێت. ئێمە لەسەر ئەوە ڕێککەوتین کە چوارچێوەی هاوئاهەنگی بە هەموو توانەوە دوای هەڵبژاردنەکان درێژە دەداتە کاری خۆی.

