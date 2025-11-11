  1. Home
"شارۆچکەی سەدر" هیچ دەنگدەرێکی تێدا نییە

١١ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ١٣:٥٦
News ID: 1749272
Source: Mehrnews
دوابەدوای بایکۆت کردنی هەڵبژاردنەکان لەلایەن موقتەدا سەدرەوە، خەڵکی شارۆچکە سەدر نەچوونە سەر سندوقەکانی دەنگدان و لە هەڵبژاردنەکان بەشداریان نەکرد.

لە حاڵێکدا کە هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی عێراق سەرلەبەیانی ئەمڕۆ دەستی پێکرد، ڕاپۆرت و فیلمە بڵاو کراوەکان لە شارۆچکە سەدری بەغدا، نیشانی دەدات کە خەڵکی ئەو شارۆچکە لەسەر داوای موقتەدا سەدر نەچوونەتە سەر سندوقەکانی دەنگدان.

بە پێی ئەم ڕاپۆرتە، ناوەندەکانی دەنگدان کراوەن و دۆخی شار ئاساییە و هیچ هەواڵێکیش لە کەشی دەنگدان و هەڵبژاردنی تێدا ڕەچاو ناکرێت.


موقتەدا سەدر داوای لە لایەنگرانی کردووە کە هەڵبژاردنەکانی بایکۆت بکەن و لە ماڵەکانیان بمێننەوە و هەروەها داوای کردووە کە ئامادەییان هەبێت بۆ هەر جۆرە ئەگەری فەرمانی تایبەت یان گشتی بەڵام لە ئەو بارەوە قسەی زیاتری نەکردووە.
 

