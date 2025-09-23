ئاڵوگۆڕی بازرگانی کوردستان 2 ملیار دۆلاری تێپەڕاند

محەمەد بەختیار خەلیقی ڕایگەیاند: تەرازی بازرگانی ئەرێنی پارێزگا لە ئەو ماوەیەدا گەییشتووەتە 392 ملیۆن دۆلار.



ناوبراو وتیشی: ئامانج دانەری هەناردەیی کوردستان بۆ ئەمساڵ یەک ملیار و 40 ملیۆن دۆلارە کە بەختەوەرانە تا کۆتایی گەلاوێژ 433 ملیۆن دۆلار بەدی هاتووە.



هەروەها بە وتنی ئەوەی کە کۆی هەناردە و چوونە دەرەوەی کاتی پارێزگا لە ئەو ماوەیەدا 702 ملیۆن دۆلار بووە، وتی: ئەو ڕەقەمە لە چاو ساڵی ڕابردوو گەشەی 49 لەسەدی هەبووە.



خەلیوی ئاماژەی داوەتە سەر کاڵا هەناردەیەکان لە پارێزگاوە و درێژەی دا: جۆرەکانی کاڵای خۆراکی، پیشەیی و کانگایی، دانەوێڵەی ڕۆندار، ئاژەڵ و بەرهەمەکانی، شمشی زێڕ و ئالمینیۆم. پلاستیک، فیلم و ئامیرەکانی گەرم کەرەوە لە گرینگترین کاڵا هەناردەییەکانی پارێزگا بوون.