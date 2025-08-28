سپا بە توندی هەڕەشەی لە تیرۆریستانی باشووری ئێران کرد

سەردار مورتەزەوی لە پەراوێزی ئۆپەراسیۆنی سپا و ئیتلاعات لە دژی تیرۆریستەکانی باشووری ڕۆژهەڵاتی ئێران، بە ئاماژە بە کوژرانی 8 تیرۆریست لە هێرشی ئازایانەی هێزەکانی سوپا لە شاری ئیرانشار، ڕایگەیاند: لەو هێرشەدا دەست بە سەر ژمارێکی بەرچاوی چەک و چۆڵی تیرۆریستەکاندا گیرا و لە ئۆپەراسیۆنی هێزەکانی فەراجا و سپا و سەربازانی بێ‌ناو لە ناوچەی گشتیی سەراوانیشدا گرووپێکی 5 کەسی لە تیرۆریستەکان کوژرا و کەسێکی بە بارمتەگیراویش ئازاد کرا.

سەردار مورتەزەوی بە داکۆکی ئامادەیی و هوشیاری و هاوئاهەنگیی هێزەکانی زەوینی سپا و سەربازانی بێ‌ناوی ئیمام زمان و هێزە ئەمنییەکانی تر، بە توندی هوشداری بە تیرۆریستەکان دا و ڕاشیگەیاند: هەموو دوژمنان و تیرۆریستەکان بزانن کە لە ئەگەری هەر هەڵمەتێک، وەڵامێکی جەرگبڕتان دەدرێتەوە.