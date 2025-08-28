ئەرووپا بە گوێرەی یاسا ناتوانێ میکانیزمی پەلەپیتکە دژی ئێران چالاک بکات

کازم غەریب ئابادی، جێگری یاسایی و کاروباری نێودەوڵەتیی وەزارەتی دەرەوە، ئێوارەی ئەمڕۆ لە چاوپێکەوتنێکی تەلەفزیۆنیدا پاش گەڕانەوەی لە دوایین خولی دانوستانەکانی نێوان ئێران و ترۆیکای ئوروپایی لە ژنێڤ ڕایگەیاند: لەم خولەی دانوستاندا بە ڕوونی ڕامانگەیاند کە ئەوروپییەکان لە ڕووی یاساییەوە لە دۆخێکدا نین کە بتوانن پەلەپیتکە یا (snapback) چالاک بکەن و هیچ بنەمایەکی یاسایی بۆ کارێکی لەو شێوەیە نییە.

غەریب ئابادی جەختی کرد: هاوکاری لەگەڵ ئاژانس سنووردارە و مەرجدارە

وتیشی: بوونی ئێستای چەندین پشکێنەری ئاژانس لە ئێران تەنیا بۆ چاودێری بارکردنی سووتەمەنی لە وێستگەی ئەتۆمی بووشێهر و بە مۆڵەتی فەرمییە.

ئەوەشی وت کە هەرچەشنە گۆرانکاری یان بارکردنی سووتەمەنی لەسەر بنەمای لێکتێگەیشتنی نێوان ئێران و ڕووسیا دەبێت لەژێر چاودێری ئاژانسدا بێت؛ ئەگەرنا کارکردنی وێستگەی کارەبا پەک دەخرێت.

ئێران و ئاژانس لە دانوستاندان بۆ دانانی ڕێکخستنی نوێی هاوکاری، بەڵام هێشتا دەقێکی کۆتایی نییە.

جەختیشی کرد: ئەگەر ئەوروپا هەنگاوی سیاسی لەدژی ئێران بگرێتەبەر، ئەم هاوکارییە سنووردارە لەگەڵ ئاژانسیشدا دەوەستێت.