خەساری 10 ملیۆن دۆلاری کۆمپانیای فڕۆکەوانی ئیسرائیل لە شەڕ لەگەڵ ئێران

٢٨ ئاب ٢٠٢٥ - ١٢:٢٧
News ID: 1721401
Source: Mehrnews
کۆمپانیای فڕۆکەوانی ئیسرائیل لە ئەنجامی ڕاگرتنی گەشتەکانی لە سەردەمی شەڕی سەپێندراوی 12 ڕۆژەی تێلاڤیڤ لە دژی ئێران خخەساری زیاتر لە 10 ملیۆن دۆلاری تۆمار کردووە.

 بە گوێرەی ڕاپۆرتی ماڵپەڕی زایۆنی "کالکالیست"، کۆمپانیای فڕۆکەوانی زایۆنی "ئیزرا ئەیر" لە سێ مانگەی دووهەمی ساڵی 2025، بەهۆی ڕاگرتنی گەشتەکانی خۆی بەهۆی شەڕی سەپێندراو لە دژی ئێران، زیانی دارایی نزیک بە 10.4 ملیۆن دۆلار بەرکەوتووە.

ئەو کۆمپانیا کە هی ڕامی لۆی یە، ڕاپۆرتی داوە کە هێرشی ئیسرائیل بۆ سەر ئێران و کاردانەوەی ئێران و هێرش بۆ سەر ئامانجە سەربازی و ستراتیژیکەکان و ژێرخانەکانی ئیسرائیل چوارچێوەی بەڵێنی راستی 3 بووە هۆی کەم بوونەوەی سوودی ئەو کۆمپانیا لە ئاستی 7.5 شێکێل، هاوئاستی نزیک بە 2.24 ملیۆن دۆلاری ئەمریکا. هەروەها بەرز بوونەوەی تێچووی دارایی بۆ 7.4 ملیۆن دۆلایش لە گۆڕینی سوود بە زیان ڕۆڵی هەبووە.

