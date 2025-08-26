کوردستان نمانەی ئاسایش، یەکگرتوویی و ئارامیی نەتەوەییە

سەردار قاسم ڕەزایی ئەوڕۆ دووشەممە لە ڕێوڕەسمی ناساندنی سەردار یەحیا ئیلاهی بە فەرماندەی نوێی ئینتزامی پارێزگای کوردستان، وێڕای نرخاندنی یادی 22 هەزار شەهیدی ئەو پارێزگایە، وتی: کوردستان بە زیاتر لە 5 هەزار شەهید خۆجێی و 17 هەزار شەهیدی میوان، میراتی مەعنەوی و بەرزی شۆڕشی ئیسلامی پاراستووە.

سەردار ڕەزایی هەروەها بە ئاماژە بە هەوڵی جەماوەری پارێزگای کوردستان بۆ جێگرکردنی ئاسایش و حەوانەوە، ڕایگەیاند: کوردستان بە بەهرەمەندی لە یەکگرتوویی نێوان گەلان و مەزهەبەکان، نمانەیەکە بۆ ناوچەکانی تر و هاوکات بە پشتبەستن بە خەڵک و یەکڕیزیی هێزەکانی، هێمایەکە بۆ ئاسایش و یەکگرتوویی و حەوانەوەی وڵات.