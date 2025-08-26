دانوستانی عێراق و ئەمریکا بۆ کشانەوەی هێزەکان لە عەین ئەسەد

مەحموود مەشهەدانی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق لەگەڵ ئەندامانی شاندێکی ئەمریکی لەوانە کارداری باڵوێزخانەی ئەمریکا لە ئەو وڵاتە دیداری کرد.



دوولایەنەکە لەسەر کەم کردنەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە بنکەی عەین ئەسەد و سنووردار کردنەوەی چالاکییەکانی ئەو هێزانە لە هەرێمی کوردستان لە درێژەی گۆڕانکاریە مەیدانییەکان و تۆکمە کردنەوەی سەروەری نەتەوەیی ئەو وڵاتە و بە پێی سەقامگیری ئەمنیەتی لە عێراق گفتوگۆیان کرد.

لە ئەو کۆبوونەوە جەخت کرا کە پەرەپێدانی بە پێوەندی عێراق لەگەڵ دراوسێکانی لایەنی سەرەکی تۆکمە کردنەوەی سەقامگیری ناوچەیی و بنەڕەتی کردنەوەی بنەمای پێکەوەژیان لە درێژەی داڕشتنی داهاتووی گەلی عێراق و گەلانی ناوچەکە دێتە ئەژمار.