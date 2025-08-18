پزشکیان سەرەتای پاییز دەچێتە نیۆیۆرک

سەید مەهدی تەباتەبایی لە لێدوانێکدا وێڕای ڕاگەیاندنی ئەو هەواڵە، سەبارەت بە ئەگەری دانوستان لەگەڵ ئەمریکا لە نیۆیۆرک، وتی: ڕەوتی گۆڕانکارییەکان لە ناوخۆی ئێران و لە بواری دیپلۆماسیدا زۆر خێرایە، کەواتە ناکرێ وەڵامێکی وردبینانە بەو پرسیارە بدرێتەوە.

ناوبراو بە ئاماژە بە ئاستی بێ‌وێنە و پڕ ئەژماری دیدار و کۆبوونەوەکانی سەرۆک کۆماری ئێران لەگەڵ سەرۆک وڵاتان و وەفدە بیانییەکان لە سەفەری ساڵی ڕابردووی بۆ ئەمریکا، وتیشی: پلانی سەفەری نیۆیۆرکی بەڕێز پزشکیان لە قۆناغی ئامادەکردنە و ئەو هیچ ئاستەنگێکی بۆ دیدار لەگەڵ بەرپرسانی ئەورووپی نییە.