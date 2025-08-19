ئێران سنوورەکانی ڕۆژهەڵات دادەخات

ئەسکەندەر مۆئمێنی لە پەراوێزی سەردان‌کردنی پڕۆژەی داخستنی سنووری شاری تایباد، ڕایگەیاند: یەکێک لە پرسە هاوپەیوەندەکان بە ژیانی خەڵکی، ئاسایشی سنوورەکان و پرسی هاووڵاتیانی بیانییە و داخستنی سنوورەکان بە شیوەی فیزیکی، ئەلەکترۆنی و ئێپتیکی لە سیاسەتگەلی سەرەکیی ئێمە بووە.

ناوبراو بە ئاماژە بە ئامادەبوونی 130 کیلۆمەتر دیواری سنووریی خوراسان لە لایەن ئەرتەشی کۆماری ئیسلامی، جەختی کرد: داخستنی سنوور ڕۆڵێکی ئیجابی دەبێت لە بەرزکردنەوەی ئاسایشی سنوورەکان، پێشگری لە هاتوچۆی شەڕئاژۆیان و قاچاخی ماددەی هوشبەری و هاتنی هاووڵاتیانی بیانیی مۆڵەت‌نەدراو و لەو سۆنگەوە دەوڵەت و مەجلیسی ئێران پێداگرن لە داخستنی یەکجاریی سنوورە ڕۆژهەڵاتییەکانی ئێران و تەرخاندانی گۆژمەی پێویست بەو کارە.