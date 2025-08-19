  1. Home
ئێران سنوورەکانی ڕۆژهەڵات دادەخات

١٩ ئاب ٢٠٢٥ - ١١:٠٠
News ID: 1718330
Source: Mehrnews
وەزیری ناوخۆی ئێران بە ئاماژە بە داخستنی یەکجاریی سنوورەکان بە دیوار و سیستەمی ئەلەکترۆنی، ڕایگەیاند: دەوڵەت و مەجلیسی ئێران پێداگرن لە داخستنی یەکجاریی سنوورە ڕۆژهەڵاتییەکانی ئێران و تەرخاندانی گۆژمەی پێویست بەو کارە.

 ئەسکەندەر مۆئمێنی لە پەراوێزی سەردان‌کردنی پڕۆژەی داخستنی سنووری شاری تایباد، ڕایگەیاند: یەکێک لە پرسە هاوپەیوەندەکان بە ژیانی خەڵکی، ئاسایشی سنوورەکان و پرسی هاووڵاتیانی بیانییە و داخستنی سنوورەکان بە شیوەی فیزیکی، ئەلەکترۆنی و ئێپتیکی لە سیاسەتگەلی سەرەکیی ئێمە بووە.

ناوبراو بە ئاماژە بە ئامادەبوونی 130 کیلۆمەتر دیواری سنووریی خوراسان لە لایەن ئەرتەشی کۆماری ئیسلامی، جەختی کرد: داخستنی سنوور ڕۆڵێکی ئیجابی دەبێت لە بەرزکردنەوەی ئاسایشی سنوورەکان، پێشگری لە هاتوچۆی شەڕئاژۆیان و قاچاخی ماددەی هوشبەری و هاتنی هاووڵاتیانی بیانیی مۆڵەت‌نەدراو و لەو سۆنگەوە دەوڵەت و مەجلیسی ئێران پێداگرن لە داخستنی یەکجاریی سنوورە ڕۆژهەڵاتییەکانی ئێران و تەرخاندانی گۆژمەی پێویست بەو کارە.

