مەحموود فەرشچیان بەخاک سپێردرا

تەرمی مامۆستا مەحموود فەرشچیان، هونەرمەندی ناوداری ئێرانی پاش ڕێوڕەسمی ماڵاوایی لە هونەرستانی هونەر جوانەکانی ئیسفەهانی زادەگەی و بەرێ‌كرانی تەرمەکەی لە شەقامەکانی شەهید موتەهەری و شەهید بەهەشتی و شەقامی سائیب تەورێزیی ئەو شارە، بە بەشداریی جەماوەرێکی زۆری خەڵکی هونەردۆست و بەرپرسانی نیشتمانی لە مەزارگەی ساعێبدا بەخاک سپێردرا.

وەزیری فەرهەنگ و ئیرشادی ئیسلامی، پارێزگاری ئیسفەهان و جێگرانی، بەرپرسان و بەڕیوەبەرانی شاری و کۆمەڵێک لە بەڕیوەبەرانی فەرهەنگستانەکانی تاران، مامۆستایانی زانکۆ و زیاتر لە 150 میوانی دەرەوەیی بەشداری ئەو ڕیوڕەسمە بوون.

مامۆستا مەحموود فەرشچیان ڕۆژی 18ی گەلاوێژ لە تەمەنی 95 ساڵیدا لە وڵاتی ئەمریکا کۆچی دوایی کرد.