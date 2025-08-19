  1. Home
مەحموود فەرشچیان بەخاک سپێردرا

١٩ ئاب ٢٠٢٥ - ١٠:٥٩
News ID: 1718328
Source: Mehrnews
تەرمی گەورە هونەرمەندی ئێرانی، مامۆستا مەحموود فەرشچیان، پاش بەرێ‌‌کران لە شاری زادگەی، ئیسفەهان، لە تەنیشت مەزاری سائیب تەبرێزی، شاعیری مەزنی ئەو شارە، بەخاک سپێردرا.

 تەرمی مامۆستا مەحموود فەرشچیان، هونەرمەندی ناوداری ئێرانی پاش ڕێوڕەسمی ماڵاوایی لە هونەرستانی هونەر جوانەکانی ئیسفەهانی زادەگەی و بەرێ‌كرانی تەرمەکەی لە شەقامەکانی شەهید موتەهەری و شەهید بەهەشتی و شەقامی سائیب تەورێزیی ئەو شارە، بە بەشداریی جەماوەرێکی زۆری خەڵکی هونەردۆست و بەرپرسانی نیشتمانی لە مەزارگەی ساعێبدا بەخاک سپێردرا.

وەزیری فەرهەنگ و ئیرشادی ئیسلامی، پارێزگاری ئیسفەهان و جێگرانی، بەرپرسان و بەڕیوەبەرانی شاری و کۆمەڵێک لە بەڕیوەبەرانی فەرهەنگستانەکانی تاران، مامۆستایانی زانکۆ و زیاتر لە 150 میوانی دەرەوەیی بەشداری ئەو ڕیوڕەسمە بوون.

مامۆستا مەحموود فەرشچیان ڕۆژی 18ی گەلاوێژ لە تەمەنی 95 ساڵیدا لە وڵاتی ئەمریکا کۆچی دوایی کرد.

