قاڵیباف: فریاکەون پێش ئەوەی سەرەی خاکەکانتان بێت

١٦ ئاب ٢٠٢٥ - ١١:٤٣
News ID: 1717254
Source: Mehrnews
سەرۆکی پەرلەمانی ئێران لە پەیامێکدا نووسیویەتی: غەززە دوا بەربەستە؛ پەلە بکەن لە یارمەتیدانی فەلەستین پێش ئەوەی سەرەی خاکەکانی داهاتوو بێت.

 محەممەد باقر قالیباف، سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی لە پەیامێکدا بە زمانی عەرەبی و لە کاردانەوە بە لێدوانی نەتانیاهۆ سەبارەت بە هەستکردن بە ئەرک بۆ پێکهێنانی پلانێک بە ناوی "ئیسرائیلی گەورە" بۆ ڕێبەرانی وڵاتانی موسڵمان نووسی؛

"سەرۆک وەزیرانی تاوانکاری ڕژێمی زایۆنیستی، ئەم هیتلەرەی سەدەی بیست و یەک، پلانی زایۆنیستەکانی بۆ داهاتووی ناوچەکە لە هەموو کاتێک زیاتر ئاشکرا کردووە. کاتی کۆنتڕۆڵکردنی سەگی هاری زایۆنیستی خەریکە تەواو دەبێت".

ئەی برایانی موسڵمان، بەرپرسانی وڵاتانی ئیسلامی! غەززە دوا بەربەستە. یەکبگرن و پەلە بکەن بۆ یارمەتیدانی فەلەستین پێش ئەوەی سەرەی خاکەکانی دیکە بێت.

