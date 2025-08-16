ترامپ و پووتین مانشێتی سەرەکی میدیاکانی جیهان؛ ڕێککەوتن شەڕ کۆتایی بێت

دۆناڵد ترامپ، سەرۆكی ئەمریكا و ڤلادیمێر پووتن، سەرۆكی ڕووسیا پێش لە ئالاسكا كۆبونەوەیەكی دووقۆڵیان لەبارەی جەنگی ئۆكرانیا و ژماریەك لە دۆسیەکانی بازرگانی و هاوکاری ئابووری و ئاسایشی جیهانی ئەنجام دا.



سەرۆكی ئەمریكا لە بنكەی ئاسمانی ئێلمێندۆرفی ئالاسكا پێشوازی لە سەرۆكی ڕووسیا كرد.

دوای ئەو دیدارە کۆنفڕانسێکی ڕۆژنامەوانی بەڕێوەچوو کە تێیدا پووتین و ترامپ جەختیان کرد دیدارەکەیان زۆر باش بووە.

لای خۆیەوە پووتین وتی: حەز دەکەین شەڕی ئۆکراینا کۆتایی پێ بێنین.

هاوکات ترامپیش وتی: لەگەڵ دۆستانم لە ناتۆ و زلنسکیش قسە دەکەم و سەردانی مسکۆ دەکەم و دیدارم لەگەڵ سەرۆک پووتین ئیجابی بووە.