هۆشداریی سەبارەت بە پیلانی ئەمریکا بۆ تاڵانی عێراق

نیسان ساڵحی پەرلەمانتاری پەرلەمانی عێراق جەختی کرد کە قسەکانی ئەم دواییەی دۆناڵد ترام سەبارەت بە نەوتی ئەو وڵاتە نیشانی دەدات کە واشنیۆن چ ئامانج و پیلانێکی هەیە.
ناوبراو زیادی کرد: دەوڵەتی ئەمریکا بە چاوی هاوبەشێکی سیاسی یان ستراتیژیکەوە چاو لە عێراق ناکات بەڵکوو وەکوو سەرچاوەیەکەوە دەیبینێت کە دەتوانێت لە بەرژەوەندی خۆی لە ناوچەکە بەکار بهێنێت.
ساڵحی وتیشی: ئەمریکا ئەمڕۆکە لە بواری ئابووریەوە و بە ئامانجی کۆنترۆڵی سەرچاوە نەوتیەکانی عێراق دەڕوانێتە ئەو وڵاتە و باس لە سەر پاڵپشتی لە سەقامگیری عێراق تەنیا دروشمە.
١٦ تشرینی یەکەم ٢٠٢٥ - ١٠:٠٧
News ID: 1739215
Source: Mehrnews
پەرلەمانتارێکی پەرلەمانی عێراق سەبارەت بە پیلانی ئیستعمارانەی ئەمریکا بۆ سەرچاوە نەوتییەکانی ئەو وڵاتە هۆشداریی دا.
