هۆشداریی سەبارەت بە پیلانی ئەمریکا بۆ تاڵانی عێراق

نیسان ساڵحی پەرلەمانتاری پەرلەمانی عێراق جەختی کرد کە قسەکانی ئەم دواییەی دۆناڵد ترام سەبارەت بە نەوتی ئەو وڵاتە نیشانی دەدات کە واشنیۆن چ ئامانج و پیلانێکی هەیە.



ناوبراو زیادی کرد: دەوڵەتی ئەمریکا بە چاوی هاوبەشێکی سیاسی یان ستراتیژیکەوە چاو لە عێراق ناکات بەڵکوو وەکوو سەرچاوەیەکەوە دەیبینێت کە دەتوانێت لە بەرژەوەندی خۆی لە ناوچەکە بەکار بهێنێت.



ساڵحی وتیشی: ئەمریکا ئەمڕۆکە لە بواری ئابووریەوە و بە ئامانجی کۆنترۆڵی سەرچاوە نەوتیەکانی عێراق دەڕوانێتە ئەو وڵاتە و باس لە سەر پاڵپشتی لە سەقامگیری عێراق تەنیا دروشمە.