  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. ئیران

سپا دارودەستەیەکی ئاژاوەگێڕی لە تاران دەستگیر کرد

٦ کانونی یەکەم ٢٠٢٥ - ٢٢:٤٧
News ID: 1758435
Source: Mehrnews
سپا دارودەستەیەکی ئاژاوەگێڕی لە تاران دەستگیر کرد

پەیوەندییە گشتییەکانی سپای حەزرەتی ئەبوولفەزل(دخ) لە ناسین و دەستگیریی دارودەستەی سەر بە ڕێکخراوی نفاق لە بەهارستانی تاران هەواڵی دا.

 پەیوەندییە گشتییەکانی سپای حەزرەتی ئەبوولفەزل(دخ) بە دەرکردنی ڕاگەیێندراوێک لە ناسین و دەستگیریی دارودەستەی سەر بە ڕێکخراوی نفاق لە بەهارستانی تاران هەواڵی دا.

بە گوێرەی ڕاگەیێندراوی سپا، دوای پێوشوێن‌گرتنی شەوروژی و هەڵمەتی وردبینانەی هەواڵگرانەی سەربازانی بێ‌ناونیشانی ئیمام زەمان لە سپای بەهارستان و بە هاوکاریی دەزگای داد، ژمارێک لە دارودەستەی سەر بە ڕێکخراوی نفاق کە لە ڕۆژانی ڕابردوو دەستیان دابووە ئاگردانی حەوزەی عیلمییە، بنکەکانی بەسیج و مزگەوتەکان لە ئاستی شاری تاران دەستگیر کران.

Your Comment

You are replying to: .
captcha