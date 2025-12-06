عێراقچی: تاران ئامادەیە دانوستان لەگەڵ ئەمریکا دەستپێبکاتەوە

سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی کۆماری ئیسلامیی ئێران ڕۆژی شەممە لە وتووێژ لەگەڵ ئاژانسی هەواڵی کیۆدۆی ژاپۆنی لە تاران ڕایگەیاند: ئێران ئامادەیە وتووێژ لەگەڵ حکوومەتی ئەمریکا سەبارەت بە بەرنامە و پەرەپێدانی ئەتۆمی خۆی دەست پێ بکاتەوە و بێگومان ئەم پرسە بەندە بە نزیکبوونەوە و بۆچوونی ئەمریکا.
وەزیری دەرەوەی ئێران بە ئاماژە بە دەستدرێژیی ڕژێمی زایۆنی و هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر دامەزراوە ئەتۆمییەکییەکانی ئەو وڵاتە وتی: ئەو ناوەندە ئەتۆمیانە و ناوچەکانی دەوروبەری کە لە مانگی حوزەیرانی ئەمساڵدا لەلایەن ئەمریکا و ئیسرائیلەوە هێرشیان کرایە سەر، ڕەنگە بە مادەی تیشکدەر پیس ببن و ئەمەش ڕێگری دەکات لە دەستپێکردنەوەی پشکنینەکانی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی.
عێراقچی هەروەها هیوای دەربڕی بۆ هاوکاری تەکنیکی لەلایەن ژاپۆنەوە کە تایبەتمەندە لە پاککردنەوەی پیسبوون دوای ڕووداوی وێستگەی ئەتۆمی فۆکۆشیما دایچی.
