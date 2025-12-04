  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. ئیران

فەرماندەی هێزی دەریایی سپا: بەسەر کەنداوی فارەسدا زاڵین

٤ کانونی یەکەم ٢٠٢٥ - ٢٣:٤٠
News ID: 1757872
Source: Mehrnews
فەرماندەی هێزی دەریایی سپا: بەسەر کەنداوی فارەسدا زاڵین

فەرماندەی هێزی دەریایی سپا وتی: لەباری هەواڵگرییەوە بەسەر کەنداوی فارسیدا زاڵین و لە مانۆڕەکاندا بەپێی ئەو زاڵبوونە، ئامانجدار دەجوڵێینەوە.

 دەریاوان عەلی‌ڕەزا تەنگیسری، فەرماندەی هێزی دەریایی سپا لە میانەی مانۆڕی هێزنواندنی هێزی دەریایی سپا لە کەنداوی فارسدا، وتی: ئێمە لەباری هەواڵگرییەوە بەسەر کەنداوی فارسیدا زاڵین و لە مانۆڕەکاندا بەپێی ئەو زاڵبوونە، ئامانجدار دەجوڵێینەوە و ڕێوشوێنی بۆ دیاری دەکەین.

مانۆڕی گەورەی هێزی دەریایی سپا لە کەندوای فارس، ئەوڕۆ (پێنچ‌شەممە 13ی سەرماوەز) بە یاد و ناوی شەهید حاج محەمەد نازری دەستی پێکرد و تێیدا، یەکینە دەریاییەکان بە دەرکردنی هوشدارگەلی مەترسی بە کۆپاپۆرە ئەمریکاییەکانی ناوچە، پەیامی لێبڕاوانەی خۆیان هەناردە کرد.

Your Comment

You are replying to: .
captcha