هێرشی ئیسڕائیل بۆ سەر لوبنان دەستیپێکرد

کەناڵی جەزیرە هەروەها هەواڵی هێرشی داگیرکەرانی زایۆنیستی بۆ سەر ناوچەی ئەلشوعەرە جانتا لە بەعلبەک لە ڕۆژهەڵاتی ئەو وڵاتەی بڵاو کردەوە.
هەروەها ئەلقودس باسی لە ئامانجکردنی باڵەخانەیەکی ناوچەی جەباعە لە باشووری لوبنان کردووە.
سوپای ئیسڕائیل دەستی کرد با هێرش بۆ سەر باشوور و ڕۆژهەڵاتی لوبنان.
کەناڵی جەزیرە هەروەها هەواڵی هێرشی داگیرکەرانی زایۆنیستی بۆ سەر ناوچەی ئەلشوعەرە جانتا لە بەعلبەک لە ڕۆژهەڵاتی ئەو وڵاتەی بڵاو کردەوە.
هەروەها ئەلقودس باسی لە ئامانجکردنی باڵەخانەیەکی ناوچەی جەباعە لە باشووری لوبنان کردووە.
Your Comment