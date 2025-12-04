  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. ئیران

هێرشی ئیسڕائیل بۆ سەر لوبنان دەستیپێکرد

٤ کانونی یەکەم ٢٠٢٥ - ٢٣:٣٩
News ID: 1757871
Source: Mehrnews
هێرشی ئیسڕائیل بۆ سەر لوبنان دەستیپێکرد

سوپای ئیسڕائیل دەستی کرد با هێرش بۆ سەر باشوور و ڕۆژهەڵاتی لوبنان.

کەناڵی جەزیرە هەروەها هەواڵی هێرشی داگیرکەرانی زایۆنیستی بۆ سەر ناوچەی ئەلشوعەرە جانتا لە بەعلبەک لە ڕۆژهەڵاتی ئەو وڵاتەی بڵاو کردەوە.

هەروەها ئەلقودس باسی لە ئامانجکردنی باڵەخانەیەکی ناوچەی جەباعە لە باشووری لوبنان کردووە.

Your Comment

You are replying to: .
captcha