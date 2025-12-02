بەڕێوەچوونی مانۆڕی هاوبەشی دژە تیرۆریستی وڵاتانی ئەندامی شانگهای لە ئێران

، مانۆڕی هاوبەشی دژە تیرۆریستی وڵاتانی ئەندامی ڕێکخراوی هاوکاری شانگهای لەژێرناوی مانۆڕی هاوبەشی دژە تیرۆریستی سەهەند ٢٠٢٥ بەمیوانداری هێزی زەوینی سپا لە پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژهەڵاتی بەڕێوە دەچێت.

سەرهەنگ پاسدار شەهرام عەسکەریان جێگری پێوەندیە گشتیەکانی هێزی سپا بە ڕاگەیاندنی ئەو هەواڵە و بە ئاماژە پێشینەی بایەخدار و هەوڵەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران لە بەرەنگار بوونەوەی تیرۆریزم وتی: کۆماری ئیسلامی ئێران بەردەوام ناوەندی بەرەنگار بوونەوەی تیرۆریزم و گرووپە تیرۆریستییەکان بووە و زیاتر لە ١٧ هەزار کەس لە هاووڵاتیانمان، لەوانە ژنان و منداڵان، لەلایەن تیرۆریستەکانەوە شەهید بوون.

ئەو مانۆڕی لە ئەمڕۆ دووشەممە ١٠ ی سەرماوەزی ١٤٠٤ ەوە بۆ ماوەی پێنج ڕۆژ لە ناوچەی ئۆپراسیۆنی تیپی میکانیزمی ئیمام زەمانی شەبستەر دەست پێدەکات.