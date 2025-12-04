  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. ئیران

نوێنەری ڕێبەری ئێران هۆشداریی بە وڵاتانی کەنداوی فارس دا

٤ کانونی یەکەم ٢٠٢٥ - ٢٣:٤٣
News ID: 1757875
Source: Mehrnews
نوێنەری ڕێبەری ئێران هۆشداریی بە وڵاتانی کەنداوی فارس دا

نوێنەری ئایەتوڵڵا خامنەیی لە ئەنجومەنی بەرگری لە هۆشداریی بە ئەنجومەنی هاوکاری کەنداوی فارس وتی: پاگەندەکانی ئەنجومەنی هاوکاری سەبارەت بە دوورگە ئێرانیەکان و کێڵگەی ئرەش لە میانەی ئاژاوەگێڕییەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل ناسازێنەرە.

عەلی شەمخانی نوێنەری ئایەتوڵڵا خامنەیی لە ئەنجومەنی بەرگری لە هەژماری تایبەتی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئیکس نووسی: پاگەندەکانی ئەنجومەنی هاوکاری سەبارەت بە دوورگە ئێرانیەکان و مەیدانی ئارەش لە میانەی ئاژاوەگێڕیەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل ناسازێنەرە. ئێران لە شەڕی 12 ڕۆژە ەسەرەڕای هەندێک پاڵپشتیەکان لە هێرش، دانی بە خۆدا گرت. نابێت خراپ لە توانی ئێران لە کەنداوی فارس، تێبگەن؛ ڕۆڵی دراوسێکان ئاسایش هێنانە نەک یاری لەگەڵ هێڵە سوورەکانی ئێران.

Your Comment

You are replying to: .
captcha