هاوسەرۆکی بەڕێوەبەرایەتی کوردستانی سووریا: ئامادەین لەگەڵ تورکیا گفتوگۆ بکەین

ئیلهام ئەحمەد ڕایگەیاند، ئیدارەی خۆسەری کوردی سووریا ئامادەیە گفتوگۆ لەگەڵ تورکیا دەستپێبکات بۆ گەیشتن بە ئاشتی و دیموکراسی و سەقامگیری.

"ئیلهام ئەحمەد"، هاوسەرۆکی بەشی پەیوەندییەکانی دەرەوەی ئیدارەی خۆسەری باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا، لە ڕێگەی ڤیدیۆ کۆنفڕانسەوە لە کۆنفرانسی نێودەوڵەتی ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراتیی پارتی یەکسانی و دێموکراسی گەلان لە ئەستەنبوڵ بەشداریی کرد.

ئەو ڕایگەیاند کە ئیدارەی کوردی سووریا ئامادەیە وتووێژ لەگەڵ حکوومەتی تورکیا بۆ بەدیهێنانی ئاشتی، دیموکراسی و سەقامگیری دەستپێبکات.

جەختی لەوەش کردەوە کە هاوکاری و بەشداریی هەموو لایەنەکان بۆ پێشخستنی پرۆسەی ئاشتی زۆر گرنگە.