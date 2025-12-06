  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. کوردستان

قەدەغەی گردبوونەوە لە کوردستانی سووریا ڕاگەیێندرا

٦ کانونی یەکەم ٢٠٢٥ - ٢٢:٤١
News ID: 1758431
Source: Mehrnews
قەدەغەی گردبوونەوە لە کوردستانی سووریا ڕاگەیێندرا

کۆمیتەی کاروباری ناوخۆیی ئیدارەی خۆسەری کوردی بە دەرکردنی حوکمێک ڕایگەیاند کە هاوکاتی ساڵوەگەڕی ڕووخانی بەشار ئەسد، هەر جۆرە گردبوونەوە، جەژنی گشتی و چالاکیی بەکۆمەڵ لە ڕۆژانی 7 و 8ی دیسامبێر لە سەرتاسەری ئەو ناوچەیە قەدەغەیە.

بەپێی بڕیاری نوێی دەرکراوە لە لایەن کۆمیتەی کاروباری ناوخۆیی ئیدارەی خۆسەری باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا، هەر جۆرە گردبوونەوە و چالاکییەک لە ڕۆژانی 7 و 8ی دیسامبێر، هاوکات لەگەڵ ساڵڕۆژی ڕووخانی دەوڵەتی بەشار ئەسەد، لە سەرتاسەری ناوچەی باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا قەدەغەیە.

لە ڕاگەیێندراوی کۆمیتەی کاروباری ناوخۆیی ئیدارەی خۆسەری کوردستان وێڕای پیرۆزبایی بۆ ڕووخانی دەسەڵاتی بەعس لە سووریا بە خەڵکی ئەو وڵاتە، داوا کراوە کە بۆ پاراستنی گیانی هاووڵاتیان و پێشگری لە هێرشی شیمانەیی داعش، هەر جۆرە گردبوونەوە و جەژن و چالاکییەکی بەکۆمەڵ ڕاگیرێت.

Your Comment

You are replying to: .
captcha