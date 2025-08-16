هۆشداریی ئێران سەبارەت بە دەستێوەردانی بیانی لە ئاسایشی ناوچەکە

محەمەدڕەزا عارف لە وتاردانی ئەوڕۆ (هەینی 24ی گەلاوێژ) لە سێهەمین دانیشتنی سەرۆک وەزیرانی یەکێتی ئابووریی ئوراسیا کە لە کازاخستان بەڕیوە دەچێت، وێڕای نرخاندنی پێگەی ئەو یەکێتییە و دوورنوێنی وەک حوکمرانی ئابووریی ناوچەیی، وتی: لە داهاتوودا یەکێتی و هاریکارییە ناوچەییەکان بیچمدەری جیهان دەبن و ناوچەی ئێمە بە میکانیزمگەلێکی وەک یەکێتی ئوراسیا و ڕێکخراوئ ئێکۆ، دەتوانێ لە بیچمدانی تەکوزیی داهاتووی جیهانیدا کاریگەر بێت.

جێگری سەرۆک کۆماری ئێران وێڕای داکۆکی لە زەروورەتی یەکگرتوویی ئەندامانی ئەو یەکێتییە هەمبەر بە هەڵمەت و تەنگەژی داسەپێوی هەندێک لە وڵاتانی سەرووناوچەیی بۆ بێ‌بەش‌کردنی وڵاتان لە زانست و تەکنۆلۆژیا و وتیشی: هاوکاری و هاوبەشیی نێوان ئەندامانی یەکێتییە ناوچەییەکان، لە ئێستادا زیاتر لە هەر کاتێکی تر گرینگە و ناوچەی ئێمە دەتوانێ لەوبارەیەوە پێشەنگ بێت.

ناوبروا لە بەشێکی تر لە وتارەکەیدا وێڕای نرخاندنی تۆکمەیی ئاشتی و سەقامگیری لە ناوچە و پێشوازیی تاران لە ئاشتەوایی نێوان ئەرمەنستان و ئازەربایجان، ڕایگەیاند: کۆماری ئیسلامی ئێران بەردەوام تەرکیزی لە سەر پاراستنی تەواوەتی سەرزەوینیی وڵاتان بە و لای وایە کە دەستێوەردانی بیانی لە ناوچەدا، هیچ یارمەتیی ئاسایشی پاوەجێی ناوچە ناکات.

ڕاشیگەیاند: هاوکاریی ئێران و وڵاتانی ئەندامی یەکێتی ئابووریی ئوراسیا، تەنیا هاوبەشییەکی ئابووری نییە، بەڵکوو ستراتژییەکی درێژخایەنە بۆ خەمڵاندنی ناوچەیەکی بەهێز لە ڕێگەی تۆکمەی سەروەرییە نیشتمانییەکان، ئاسانکاریی گواستنەوە و بازرگانی لە بواری وزەدا، گەشەی تەکنۆلۆژیا، سازدانی ژێرخانگەلی هاوبەشیی دارایی و بەرزکردنەوەی پەیوەندییە جەماوەرییەکانە.