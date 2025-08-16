  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. ئاسیا

کوژانەوەی ئاگر لە مۆڵێکی سنە؛ 20 دووکان بەدەم ئاگرەوە سووتان

١٦ ئاب ٢٠٢٥ - ١١:٤٥
News ID: 1717260
Source: Mehrnews
کوژانەوەی ئاگر لە مۆڵێکی سنە؛ 20 دووکان بەدەم ئاگرەوە سووتان

سەرپەرەشتی ئاگرکوژاندنەوە و خزمەتی هێمنی شارەوانی سنە لە کوژاندنەوەی ئاگرکەوتنەوەی سەر لە بەیانی ئەوڕۆ لە مۆڵی ئاشنا هەواڵی و وتی: لەو ڕووداوەدا 20 دووکان بە دەم ئاگرەوە سووتان و زیانێکی زۆری دارایی لێ کەوتەوە.

 بەختیار شافیعی بە ئاماژە بە ئاگرکەوتنەوەی سەر لەبەیانی ئەوڕۆ (هەینی) لە مۆڵی ئاشنا لە شەقامی فیردەوسی شاری سنە، وتی: خێرا پاش ئاگاداربوونەوە لەو ڕووداوە، هێزی ئۆپەراسیۆنی لە پێنج وێستگەی ئاگرکوژاندنەوە بەڕێی شوێنەکە کران.

وتیشی: ئاگرەکە نهۆمی دوو و سێی پاساژەکەی تێوە گلاندبوو و لە ئەنجامی ئەو ڕووداوە 15 بۆ 20 دووکان بەتەواوەتی لە ئاگردا سووتاون و هەندێک دووکانی تر زیانێکی کەمتریان پێگەییوە.

ناوبراو هەروەها لە کوژاندنەوەی یەکجاریی ئەو ئاگرە هەواڵی دا و ڕاشیگەیاند: بە خۆشحاڵییەوە ئاگرەکە قوربانی گیانی بەدواوە نەبووە و لێکۆڵینوەکان بۆ لێکدانەوەی هۆکاری وەردبینانەی ئاگرەکە بەردەوامە.

Your Comment

You are replying to: .
captcha