بنکەی خاتەمولئەنبیا: ئیسڕائیل دەبێ هێرش بۆ سەر لوبنان ڕابگرێت

فەرماندەی بنکەی خاتەمولئەنبیا لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند: ڕژێمی دەستدرێژکاری زایۆنیستی بە پێشێل کردنی ئاگربەستی بەردەوام، بە چرای سەوز و پشتیوانی ئەمریکای تاوانبار و بێدەنگی ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان ڕۆژ بە ڕۆژ خراپەکارییەکانی بەرامبەر بە خەڵکی ستەملێکراوی لوبنان زیاد دەکات و بە کەڵک وەرگرتن لە چەکی قەدەغەکراو، لەوانەش فسفۆڕ، تاوانەکانی جەنگ ئەنجام دەدات.

سەرەڕای هۆشدارییەکانی پێشووی کۆماری ئیسلامیی ئێران، ڕژێمی منداڵکوژی زایۆنی بە بەزاندنی هەموو هێڵە سوورەکان و زیادکردنی هێرشەکان لە باشووری لوبنان، گەڕەکی زاحیەی بەیرووتی کردە ئامانج.

پێشتر هۆشداریمان دابوو کە ئەگەر تاوانەکان لە گەڕەکی زاحیەی بەیروت بڵاوببنەوە، هێرش دەکەینە سەر ئامانجەکانی ناو خاکە داگیرکراوەکان.

سوپای زایۆنیستی دەبێ هێرشەکانی بۆ سەر باشووری لوبنان و گەڕەکی دەرەوەی شار ڕابگرێت و ئەگەر هێرشەکانی بۆ سەر ئەو ناوچەیە فراوانتر بکات یان وەڵامی کردەوەکانی ئێران بداتەوە، ڕووبەڕووی گورزی چەقێنەر و پەشیمانکەرەوە دەبێتەوە و هێرشی ماڵوێرانکەر لەدژی ڕێژیم و لایەنگرانی دەستپێدەکات.