ئێران ڕایگەیاند: 33 کەشتی بە گەرووی هورموزدا تێپەڕین

پێوەندییە گشتییەکانی هێزی دەریایی سپای پاسداران ڕایگەیاند: لە ماوەی ٢٤ کاتژمێری ڕابردوودا، ٣٣ کەشتی لەوان نەوتهەڵگر، کەشتییە کۆنتێنەرەکان و کەشتییە بازرگانییەکانی دیکە، پاش وەرگرتنی مۆڵەت بە هەماهەنگی لەگەڵ هێزی دەریایی و دابین کردنی ئەمنیەت لە هێزی دەریایی گەرووی هورمز، بە گەرووی هورمزدا تێپەڕین.
هێزی دەریایی سپای پاسداران ڕایگەیاند: کۆنترۆڵی زیرەکی گەرووی هورمز لە لایەن هێزی دەریایی سپای پاسدارانەوە بە توندی بەڕێوە دەچێت دوای ئەو نائەمنییە سەختەی کە لە دوای دەستدرێژیی سوپای تیرۆریستی ئەمریکا لە گەرووی هورمز دروست بوو
Your Comment