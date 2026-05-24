قالیباف: ترامپ گەمژەیی بکات دەیچەقێنین خرابتر لە ڕۆژی یەکەمی شەڕ

ژەنەراڵ عاسیم مونیر، فەرماندەی ئەرتەشی پاکستان، ئەمڕۆ شەممە، لەگەڵ محەمەد باقر قالیباف، سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی لە تاران کۆبووەوە و دوایین دۆخی دانوستانەکان بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕی سەپێنراوی تاوتوێ کرد.

لەم دیدارەدا قالیباف پێزانینی خۆی بۆ پاڵپشتی و هاوکاری نەتەوە و حکومەتی پاکستان لە قۆناغە جیاجیاکاندا دەربڕی، لەوانەش لە سەردەمی شەڕی سەپێنراوی ئەم دواییە و دانوستانەکانی دوای ئەو، ئەو هاوکارییە بە نموونەی هاوکاری باشی نێوان کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و حکومەتە ئیسلامییەکان وەسف کرد کە دەتوانێت ببێتە مۆدێلێک بۆ وڵاتانی دیکەی ئیسلامی.

سەرۆکی تیمی دانوستانکاری کۆماری ئیسلامی ئێران بە ئاماژە بە هەوڵەکانی پاکستان لە وتووێژ لەگەڵ حکوومەتی ئەمریکا ڕایگەیاند: ئێمە لە مافەکانی نەتەوە و وڵاتەکەمان دەست هەڵناگرین، بە تایبەت لەگەڵ لایەنێک کە بە هیچ شێوەیەک ڕاستگۆ نییە و متمانەی پێی ناکرێت.

کۆماری ئیسلامی ئێران وەک چۆن لە مەیدانی شەڕدا بە بوێری و دەسەڵاتدارییەوە بەرگری لە نەتەوەی ئێران کرد، لە بواری دیپلۆماسییشدا بە زانیاری و دەسەڵاتەوە هەوڵ دەدات بۆ بەدیهێنانی مافە ڕەواکانی ئێران و دەستەبەرکردنی بەرژەوەندییە نەتەوەییەکانی وڵات.

وتیشی: کەسایەتی سەربازی لە هەموو کەس زیاتر بەهای ئاشتی دەزانێت و لە هەموو کەسێک باشتر دەزانێت، بەڵام هەمان سەربازی هەرگیز ڕێگە نادات کەرامەت و مافەکانی وڵاتەکەیان پێشێل بکرێت.

قالیباف بە ئاماژەدان بە تاوانە بێشومارەکانی ئەمریکا و زیانەکانی شەڕەکە، زیانە ئەخلاقیەکانی بە قەرەبوو نەکراو زانی و ڕایگەیاند: کاتێک ئەمریکا شەڕی دەستپێکرد، دانوستاندنمان دەکرد و ئێستاش دەڵێ دەبێ دانوستان بکەین بۆ ئەوەی کۆتایی پێبهێنین، ئێمە لە ئاگربەستێکدا بووین کە ئێوە ناوبژیوانی بوون و ئەمریکا بە شکاندنی بەڵێنەکەی، گەمارۆی دەریایی سەپاند و ئێستا بە دوای هەڵوەشاندنەوەیدایە!”

لە کۆتاییدا سەرۆکی پەرلەمان جەختی لەوە کردەوە: هێزە چەکدارەکانمان لە کاتی ئاگربەستدا بە شێوەیەک خۆیان نۆژەن کردۆتەوە کە ئەگەر ترامپ گەمژە بێت و شەڕ دەستپێبکاتەوە، بەدڵنیاییەوە بۆ ئەمریکا چەقێنەرتر و تاڵتر دەبێت لە یەکەم ڕۆژی شەڕەکە”.

عاسم مونیر: ئێران لەلایەن کەسانی زیرەکەوە بەڕێوەدەبرێت

ژەنەراڵ عاسم مونیر فەرماندەی سوپای پاکستان لەم دیدارەدا سڵاوی سەرۆک وەزیران و سەرۆکی مەجلیسی نیشتمانی و سێنای پاکستانی بە قالیباف گەیاند و وتی: حکومەت و نەتەوەی پاکستان باشترین هیوا و دوعایان بۆ داهاتووی ئێرانییەکان هەیە.

عاسم مونیر بە ئاماژەدان بەوەی کە من و تۆ هەم سەربازی میللەتەکەمانین و هەم سەربازەکان ڕاستگۆیانە قسە دەکەن، نەک بە وشەی خۆڵەمێشی و ڕەش و سپی، دەشڵێت: دڵخۆشم کە ئێمە لە سەردەمێکداین کە ئێران لەلایەن کەسانی زیرەکەوە بەڕێوەدەبرێت کە خاوەن ڕوانگەی بەرزن.