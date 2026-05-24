500 هێرشی سایبری کرایه سەر ئێران

٢٤ ئایار ٢٠٢٦ - ١٣:٣٠
News ID: 1818184
Source: Mehrnews
جێگری وەزیری پەیوەندییەکان و تەکنەلۆژیای ئێران چاودێریکردنی زیاتر لە 500 هێرشی ئەلیکترۆنی لە ماوەی شەڕی سەپێنراوی ئەم دواییەدا ڕاگەیاند.

جێگری وەزیری پەیوەندییەکان و تەکنەلۆژیای ئێران بە ئاماژە بە ڕێوشوێنی گیراو لە بواری ئاسایشی ئەلیکترۆنی، وتی: ڕێکخراوی تەکنۆلۆژیای زانیاری ئێران بە هەماهەنگی لەگەڵ ناوەندە جۆربەجۆرەکان، هۆشداریی ئەمنیی بەردەوامی پێشکەش بە دامودەزگا و دەزگاکانی بەشداربوو لە کاتی شەڕی سەپێنراوی مانگی ڕەمەزاندا کرد.

وتیشی: پڕۆسەی چاودێری و چاودێریکردنی هەڕەشە ئەلیکترۆنیەکان بە درێژایی شەوانە ڕۆژ بەردەوام بوو.

ئاماژەی بەوەشکرد: لەو ماوەیەدا زیاتر لە 500 هێرش و هەڕەشەی ئەلیکترۆنی دەستنیشانکراون و لەلایەن سەنتەری ماهرەوە چاودێری کراون، هەروەها پاڵپشتی تەکنیکی پێویست پێشکەش بە دەزگاکان کراوە بۆ ڕوبەڕوبونەوەی ئەو هەڕەشانە.

