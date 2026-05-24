پزشکیان: هیچ بڕیارێک لە وڵاتدا بەبێ ڕەزامەندی ڕێبەری نادرێت

٢٤ ئایار ٢٠٢٦ - ١٣:٢٧
News ID: 1818177
Source: Mehrnews
سەرۆک کۆماری ئێران وتی: هیچ بڕیارێک لە وڵاتدا لە دەرەوەی چوارچێوەی ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانی و بەبێ مۆڵەتی ڕێبەری  نادرێت.

 پزشکیان بە ئاماژە بەوەی کە خەمی سەرەکی ئێمە ئەمڕۆ شەڕ و مووشەک و بۆردومان نییە، بەڵکوو پاراستنی ئاشتی و یەکگرتوویی و یەکپارچەیی کۆمەڵگایە، ڕوونی کردەوە: سەرەڕای چەندین پرس و کێشە، خۆم لە خستنەڕووی زۆر بابەت دەپارێزم بۆ ئەوەی زەمینە بۆ دووبەرەکی و ناکۆکی دروست نەکەم. ئەمڕۆ پاراستنی یەکێتی و یەکگرتوویی نەتەوەیی زۆر گرنگترە لە پرسە سەربازی و ئەمنییەکان.

پزشکیان ڕوونی کردەوە: هیچ بڕیارێک لە کۆماری ئیسلامیی ئێران لە دەرەوەی چوارچێوەی ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانی و بە بێ هەماهەنگی و ئیزنی ڕێبەری مەزن نادرێت و کاتێک بڕیارێک لە بواری دیپلۆماسییدا دەدرێت، پێویستە هەموو دامەزراوە  و بزووتنەوەکان پشتیوانی لێ بکەن بۆ ئەوەی دەنگێکی تاک و یەکگرتوو لە کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە بۆ جیهان بگوازرێتەوە.

